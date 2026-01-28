Социальные программы за счет НДС: как повышенный налог превратят в помощь гражданам

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о вероятном снижении ставки налога на добавленную стоимость в обозримом будущем. Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала «Россия-24», сославшись на слова президента России Владимира Путина о временном характере недавнего повышения этого налога, пишет ТАСС .

Напомним, что с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, утвержденные главой государства 28 ноября 2025 года. Основная ставка НДС была повышена с 20% до 22%. При этом для широкого перечня социально значимых товаров, включая ряд продуктов питания, детских товаров и медицинских изделий, сохранена льготная ставка в размере 10%.

Анатолий Аксаков пояснил логику этих изменений. По его словам, дополнительный фискальный маневр необходим для обеспечения финансирования ключевых государственных задач в текущих условиях. Собранные средства должны быть направлены на реализацию социальных программ, укрепление обороноспособности страны и поддержку приоритетных инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что ученые в Антарктиде переместили Южный полюс из-за движения льдов.