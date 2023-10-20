Социальные выплаты проиндексируют в Московской области

Социальные выплаты в Московской области с 2024 года будут проиндексированы на 5,6%. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 до 17,7 тысячи рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что индексацию соцвыплат в регионе проводят каждый год, чтобы повысить уровень жизни населения и обеспечить социальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Сейчас размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тысячи рублей, размер единого пособия на детей — от 8,4 до 16,7 тысячи рублей.

«С нового года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 280 тысяч жителей», — добавила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.