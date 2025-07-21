Социальный фонд объявил о повышении пенсий для работающих пенсионеров

С 1 августа 2025 года Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет РИА Новости .

Право на перерасчет получат граждане, которые в течение 2024 года официально работали по трудовым договорам и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки будет определяться количеством накопленных за год пенсионных баллов. При этом установлен законодательный лимит — не более трех баллов, даже если фактически заработано больше.

Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2025 года составляет ₽145,69. Соответственно, минимальная прибавка к пенсии составит ₽145,69, а максимальная — около ₽437.

Помимо работающих пенсионеров, дополнительные выплаты получат несколько категорий граждан. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая достигает ₽17 815,4. Также им полагается дополнительная надбавка «на уход» в размере ₽1314 без учета региональных коэффициентов.

Корректировка ежемесячных доплат также коснется шахтеров и членов летных экипажей. Размер их доплат будет зависеть от доходов специальных фондов, куда работодатели этих отраслей производят отчисления.

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