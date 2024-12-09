В Бурятии захотели ужесточить продажу алкоголя и борьбу с самогоноварением

В Республике Бурятия будут введены новые, более строгие правила продажи алкоголя. Коснутся ограничения и самогоноварения. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов. Его слова привело издание «Коммерсантъ».

Цыденов напомнил, что по рейтингу потребления алкоголя республика входит в число российских лидеров. По этой причине необходимо принимать какие-то меры. Он заявил, что прекрасно понимает, что запретительные меры вызовут недовольство населения, как это уже случалось в СССР.

«Другого пути нет, поскольку это вопрос здоровья, жизни, долголетия, демографии», — указал руководитель республики.

Он также привел в качестве примера соседнюю Тыву, где до введения ограничений на продажу алкоголя наблюдалась схожая картина с алкоголизацией жителей. Сейчас ситуация стала заметно лучше, благодаря чему данный регион сдвинулся в середину рейтинга.

Согласно новым правилам, на территории Бурятии запретят продавать алкоголь с 20:00 до 11:00. Также установят дни, в которые торговля спиртным будет полностью прекращена.

Ранее сообщалось об ограничениях на торговлю спиртным в Вологодской области. Торговать алкоголем будут только в будние дни на протяжении двух часов. Правила вступят в силу с марта следующего года.