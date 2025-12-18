«Соцобеспечение на первом месте»: Песков раскрыл главную тему обращений на прямую линию президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл главные темы обращений граждан на предстоящую прямую линию. Абсолютными лидерами стали вопросы социального обеспечения и проблемы участников спецоперации и их родных. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам представителя Кремля, поток вопросов в этом году не принес сюрпризов по тематике, однако их расстановка по степени важности для людей заметно изменилась. Если в прошлом году в тройке самых популярных тем уверенно лидировало здравоохранение, то теперь оно, по оценке Пескова, даже не входит в первую пятерку.

Подготовка к совмещенному формату «Итоги года», куда входит и большая пресс-конференция, вышла на финальный этап и велась до глубокой ночи. Активность граждан остается высокой: на текущий момент поступило почти 1,7 млн обращений через все каналы связи, включая телефон, SMS и соцсети.

Программа, в ходе которой Владимир Путин ответит на вопросы, выйдет в эфир 19 декабря. Власти подчеркивают, что этот диалог остается ключевым инструментом обратной связи, а смещение акцентов в вопросах отражает динамику текущих общественных запросов и приоритетов государственной поддержки.

Ранее Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ХМАО.