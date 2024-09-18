Соцработникам Подмосковья рассказали, как получить выплату на аренду жилья

Работники подмосковных учреждений соцобслуживания могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в режиме онлайн через региональный портал госуслуг, для этого им нужно будет заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Выплата в размере 20 тысяч рублей положена специалистам, у которых нет своего жилья в регионе. К ним относятся врачи, помощники по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младшие воспитатели. Супругам, работающим в этой сфере, перечисляют 30 тысяч рублей. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.