Соцсеть «Одноклассники» представит новый сервис для онлайн-знакомств

Социальная сеть «Одноклассники», входящая в состав холдинга VK, собирается представить новый сервис для знакомств в первой половине 2025 года. Как сообщило издание «Коммерсантъ», данный сервис будет доступен как в формате отдельного приложения, так и внутри самой социальной сети.

Сервис предназначен для пользователей, которые предпочитают «традиционные способы знакомства и общения с другими людьми в интернете». Хотя сервис будет бесплатным, предусмотрены также «платные функции, которыми пользуется аудитория «Одноклассников».

VK уже давно представлена в сфере знакомств: аналогичный сервис функционирует на платформе «ВКонтакте», а также холдинг имеет долю в проекте Mamba.

Эксперты полагают, что взрослая аудитория «Одноклассников» интересна своей платежной способностью, что позволит новому сервису использовать этот потенциал.

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