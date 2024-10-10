Онлайн-сервис Discord заработал в России без VPN, сообщили пользователи Сети. Как пишут юзеры, сервис стал доступен в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге. При этом официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.

Как отмечают пользователи, доступность Discord контролируют провайдеры. Так, например, клиенты Ростелекома сейчас без проблем могут зайти в приложение.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису 8 октября, объяснив такие меры нарушением законодательства РФ.

Как позже сообщил глава Комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, Discord на территории России могут разблокировать в случае, если платформа удалит материалы по требованию Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что в Турции вслед за Россией по аналогичным причинам заблокировала Discord. Создатели платформы сообщили, что в курсе ситуации с сервисом в двух странах. Они отметили, что занимаются решением сложившихся проблем.