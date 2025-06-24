Соцсети и мессенджеры обяжут разрывать связь с мошенниками

Социальные сети и мессенджеры хотят обязать обеспечивать защиту пользователей и мошенников — автоматически разрывать прерывать звонки и переписку с аферистами.

С данной инициативой выступили представители российских банков. Об этом со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в профильный комитет Госдумы, сообщает РБК.

Инициатива предполагает в мессенджерах, социальных сетях и сервисах электронной почты антифрод-систем защиты, в том числе на базе искусственного интеллекта. Данные системы будут автоматически выявлять признаки подозрительной активности и прекращать связь с мошенниками.

Кроме того, предлагает блокировать входящие звонки от неизвестных номеров, не внесенных в контакты пользователя. Это не будет касаться только случаев, когда пользователь самостоятельно разрешил прием таких звонков.

Ранее сообщалось о том, что МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Ростелекома.