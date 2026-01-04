Соцсети как детектив: как россиянка за несколько часов раскопала историю 17-летней давности в горах

Российская альпинистка Алиса Ведерникова обнаружила фотоаппарат на леднике пика Ленина в августе 2025 года. Находка была сделана на высоте около 4400 метров во время ее работы с туристической группой, пишет KP.RU.

Камера оказалась неисправной, однако карта памяти сохранила работоспособность. На ней содержались фотографии и видео, датированные 2008 годом, на которых были запечатлены участники альпинистской группы, предположительно иранцы.

В начале 2026 года Алиса Ведерникова разместила пост с несколькими найденными фотографиями в социальной сети с целью найти владельцев. Публикация быстро получила широкий отклик, набрав десятки тысяч лайков и сотни комментариев. В течение нескольких часов в комментариях откликнулась гражданка Ирана Парасту Абришами, которая подтвердила, что это ее фотографии и она потеряла камеру 17 лет назад во время происшествия на пике Ленина. По ее словам, она является профессиональным инструктором по альпинизму. Ведерникова планирует передать Абришами цифровые копии всех сохранившихся материалов.

