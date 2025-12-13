Совершаете мракобесие: почему нельзя говорить «земля пухом» и оставлять водку на могиле

Русская православная церковь обозначила свою позицию относительно ряда традиционных поминальных и похоронных обычаев, назвав их суевериями, не соответствующими христианскому вероучению. Об этом сообщает издание « Молодой коммунар ».

К таким обычаям духовенство относит завешивание зеркал и закрытие окон в доме, где произошла смерть. Эти действия, имеющие языческие корни, в православной традиции считаются излишними.

Также церковь рекомендует верующим воздерживаться от использования стереотипных фраз, например, «Пусть земля будет пухом». Вместо них уместной формой прощания считается молитва об упокоении души усопшего.

Обычай оставлять на могилах продукты питания и алкогольные напитки, в частности водку, также не одобряется. Священнослужители напоминают, что кладбище — это место для молитвы и памяти. В качестве альтернативы они предлагают жертвовать продукты или деньги нуждающимся, совершая таким образом акт милосердия в память об умершем.

Основной акцент делается на том, что подлинное поминовение должно быть сосредоточено на молитве и духовной поддержке, а не на следовании обрядам, чуждым церковному канону.

Ранее священники напомнили верующим о библейских признаках последних времен.