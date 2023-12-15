«Совершенно запрещен алкоголь»: главные правила в День Аввакума 15 декабря

Православная церковь 15 декабря вспоминает святого пророка Аввакума, одного из двенадцати малых пророков. Его жизнь является для всех христиан примером духовной чистоты и доброты. В народе этот день называют Аввакумовым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что делать в эту дату категорически запрещено. По ее словам, 15 декабря верующие молят святого Аввакума о защите от мучительной бессонницы и об избавлении от ночных кошмаров.

«Продолжается Рождественский пост, поэтому в этот день не принято устраивать вечеринки с обилием закусок и, конечно же, совершенно запрещен алкоголь», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день на Руси детей отправляли в школу, поэтому просили святого о том, чтобы он дал учащимся усидчивости, внимательности и терпения.

«В день святого Аввакума наши предки особенно следили за дверями. Они верили, что если оставить открытой дверь, то в дом могут проникнуть злые силы», — пояснила Мишина.

На Аввакума запрещено ругаться, иначе тем, кто не сдержал эмоций, помириться потом будет очень непросто, продолжила ясновидящая.

«Вокруг белым-бело, снега много, поэтому не возбраняется сходить с ребятишками на прогулку, слепить снеговика, покататься на санках. Этот день считается семейным, поэтому обязательно соберитесь вечером всей семьей, поделитесь планами с близкими и родными, расскажите, как прошел день. Эти простые радости способны укрепить гармонию в семье», — заключила собеседница издания.

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