Совершеннолетних детей-сирот могут освободить от оплаты коммунальных услуг
Совершеннолетних детей-сирот избавят от оплаты услуг ЖКХ
Фото: [flickr.com]
В России хотят освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С данной инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская.
Отмечается, что оплачивать ЖКХ не нужно будет детям-сиротам, признанным малоимущими, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы утверждают, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, у многих из них нет постоянного источника работы, поэтому они не могут стабильно оплачивать жилищные услуги.
В результате у них возникают долги по оплате услуг ЖКХ.
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