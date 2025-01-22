Совершеннолетних детей-сирот могут освободить от оплаты коммунальных услуг

В России хотят освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С данной инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская.

Отмечается, что оплачивать ЖКХ не нужно будет детям-сиротам, признанным малоимущими, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы утверждают, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, у многих из них нет постоянного источника работы, поэтому они не могут стабильно оплачивать жилищные услуги.

В результате у них возникают долги по оплате услуг ЖКХ.

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