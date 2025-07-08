Роскошные апартаменты и Tesla: на что Старовойт мог потратить похищенный миллиард

Пока эксперты выясняют обстоятельства смерти экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта, журналисты изучают детали громкого уголовного дела. Так, KP.RU выяснила , каким имуществом владел почивший политик и его близкие.

В конце 2024 года президент неожиданно отправил в отставку нового губернатора Курской области Алексея Смирнова, а вскоре задержали гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина. Следствие установило: в 2022–2023 годах из бюджета выделили 19,4 млрд рублей на строительство укреплений, но часть средств похитили через фиктивные контракты. Военные подтвердили, что сооружения возвели качественно, однако минимум 4,1 млрд рублей исчезли.

К делу привлекли бывшего губернатора Смирнова, его заместителя Алексея Дедова и нескольких предпринимателей. По версии следствия, они выводили деньги через подконтрольные фирмы, тратя их на элитную недвижимость и автомобили. В апреле 2025 года задержанные начали давать показания, и список фигурантов может пополниться.

Вскоре с правоохранителями активнее заговорил Смирнов, который указал на участие Старовойта в схеме для личного обогащения. Тогда же решили проверить, действительно ли минимум миллиард себе забрал экс-министр транспорта.

После отставки и гибели Старовойта силовики изучили его имущество и обнаружили по две квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, одну в Курске, земельный участок с особняком под Москвой, а также Tesla Model X, купленную незадолго до смерти. Общая стоимость активов семьи оценивается в 1 млрд рублей, но это может быть не окончательная цифра.

Пока расследование продолжается, и эксперты не исключают, что оно затронет новых высокопоставленных чиновников, связанных с хищениями в Курской области.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков прокомментировал смерть экс-главы Минтранса РФ Старовойта.