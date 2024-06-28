Совершивших зверское убийство братьев нашли спустя 23 года в Волгограде

В Волгограде нашли двух родственников, которые более 20 лет назад расправились с мужчиной недалеко от школы. Об этом пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Тело мужчины 23 года назад нашли на улице Быстрова, недалеко от школы №100 в Кировском районе Волгограда. Полагали, что убийство совершили двое подростков. После содеянного они забрали у жертвы телефон, деньги и золотой браслет.

Молодые люди проломили незнакомцу череп тяжелым замком. Мужчина скончался от кровоизлияния в мозг. С места преступления душегубы сбежали. При этом им удавалось успешно скрываться на протяжении почти четверти века.

Лишь недавно удалось выйти на след преступников. Было проверено множество материалов и дел, особенно тщательно изучили осужденных за разбой. Оказалось, что среди этого списка есть двое братьев, подходящих под описание, возраст и многое другое. Были опрошены знакомые подозреваемых и те, кто купил вещи убитого. Родственники оказались хвастливыми: они кичились своим криминальным прошлым.

Следователи задержали братьев и выяснили, что у них был сообщник. Однако его пока не обнаружили.

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