Совершивший покушение на Трампа оставил загадочное послание
Фото: [flickr.com]
58-летний Райан Уэсли Раут, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оставил записку с фразой «Я вас подвел».
Письмо обнаружили в коробке, которую Раут оставил у знакомого. Тот, узнав об инциденте 15 сентября, открыл коробку и нашел там послание.
Письмо показало Министерство юстиции США, сообщает The Hill.
В своем послании Раут признается, что «подвел мир». Он пишет, что вложил в это покушение всю смелось, на которую только способен.
Также он предлагает 150 тысяч долларов тому, кто сможет завершить «дело».
Помимо письма, в коробке лежали другие письма и патроны.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск удалил пост о покушении на Трампа после волны критики в соцсетях и СМИ.