Совершивший покушение на Трампа оставил загадочное послание

58-летний Райан Уэсли Раут, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оставил записку с фразой «Я вас подвел».

Письмо обнаружили в коробке, которую Раут оставил у знакомого. Тот, узнав об инциденте 15 сентября, открыл коробку и нашел там послание.

Письмо показало Министерство юстиции США, сообщает The Hill.

В своем послании Раут признается, что «подвел мир». Он пишет, что вложил в это покушение всю смелось, на которую только способен.

Также он предлагает 150 тысяч долларов тому, кто сможет завершить «дело».

Помимо письма, в коробке лежали другие письма и патроны.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск удалил пост о покушении на Трампа после волны критики в соцсетях и СМИ.