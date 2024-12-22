Совершивший теракт на рождественской ярмарке раскрыл мотив преступления

Террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, раскрыл мотив преступления.

Он объяснил свой поступок плохим отношением в Германии к беженцам из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил старший прокурор Хорст Хопенс. Его слова передает Spiegel.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер отметила, что подозреваемый был исламофобом.

Напомним, в пятницу террорист на автомобиле на полной скорости врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Жертвами теракта стали пять человек, более 200 получили ранения.

В СМИ распространилось видео с наездом на людей. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости «влетает» в толпу граждан, не тормозя ни на секунду.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в теракте в немецком Магдебурге находился под воздействием наркотиков.