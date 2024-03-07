Совет Европы намерен вмешаться в «конституционное правосудие» на Украине

Совет Европы хочет помочь Украине «повысить компетентность» Конституционного суда, подстроив их под свои стандарты. Это передает телеканал RT .

Как отмечается в тендере СЕ, рассматривать будут пункты, которые касаются прав человека. Это может изменить прежние стандарты и доктрины. Использовать будут методы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Также будут отталкиваться от определений и норм Суда Европейского союза.

На эти цели в рамках проекта «Поддержка развития конституционного правосудия на Украине» выделят 600 тысяч евро. На работу специалистов области потратят не менее 55 тысяч евро.

Исполнители от ЕС дадут оценку существующей Конституции Украины, проверят все акты и документы, а после предложат свои правки. После также проведут курсы для судей и юристов. юридических консультантов и других сотрудников Конституционного суда Украины.

Таким образом постсоветские нормы на Украине подстроят под европейские стандарты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз увидел в будущем риск возникновения конфликтов в его рядах из-за воды.