Между странами ЕС усиливается конкуренция за контроль над водными ресурсами. В дальнейшем это может привести к ряду споров и конфликтов. Такую точку зрения изложило издание Politico.

Еврокомиссия подготовила некий документ, в котором она указала на климатические изменения в Европе. Уже сейчас ряд стран испытывают нехватку воды. Ее дефицит в будущем может резко усилиться. Из-за этого существуют серьезные риски того, что государства начнут конфликтовать между собой из-за доступа к водным ресурсам.

«Эти риски могут проявляться в различных формах, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними», - указано в тексте.

Журналисты указали, что в связи с изданием этого документа руководство ЕС планирует призвать все страны, которые входят в данное объединение, интенсифицировать подготовку к борьбе с изменением климата. Все мероприятия в этой сфере должны быть ускорены. Еврокомиссия пообещала, что предаст гласности весь текст документа уже на следующей неделе.

Ранее главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен обвинили в удовлетворении личных непомерных амбиций за счет сообщества. Политик и так чувствует себя королевой Европы, а теперь она решила стать и верховным главнокомандующим всех европейских вооруженных сил. Такое мнение высказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.