Совет Федерации одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX, согласно которому, УК, РСО и регоператоры должны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в приложении. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Таким образом, Жилищный кодекс РФ дополняется положением о том, что решение общего собрания собственников в МКД об избрании членов совета дома должно быть оформлено протоколом в соответствии с требованиями Минстроя РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности перевода собраний собственников в онлайн-формат.