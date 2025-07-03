Советская и украинская актриса Татьяна Шелига умерла в 76 лет

Советская и украинская актриса Татьяна Шелига, которая играла в театре и снималась в фильмах, умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Шелига родилась в 1948 году, за свою карьеру она успела сняться в ряде советских и украинских кинофильмах и сериалах. Зрители отмечают ее работы в музыкальном фильме «За двумя зайцами», кинолентах «Прятки», «Срочно! Ищу мужа», а также телесериалах «Когда мы дома», «Чужие дети», «Не женская работа». Последнее время актриса много и тяжело болела.

«Последние два месяца женщина находилась в тяжелом состоянии, значительное осложнение здоровья произошло в апреле», — указали журналисты.

Артистка умерла в возрасте 76 лет.

Ранее стало известно, что умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Он скончался после долгой борьбы с недугом. Антонов был автором и ведущим популярных программ, таких как «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад», а также регулярно вел информационные выпуски.