Советской актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание легких

Известная советская актриса Галина Польских прошла медицинское обследование, в ходе него у женщины был выявлен пневмофиброз. Такая информация появилась у телеграм-канала SHOT.

Польских уже 85 лет, и она внимательно следит за своим здоровьем. Ранее актриса заявляла, что не прививалась от коронавируса из-за серьезных побочных эффектов у вакцины. Она регулярно проходит обследования у медиков, и последний такой осмотр состоялся в ноябре этого года. Женщина жаловалась на затрудненное дыхание и боли в грудной клетке. Врачи выявили у нее пневмофиброз.

Данное заболевание говорит о существенных изменениях в легких, и эти изменения уже необратимы. Болезнь ведет к повышенной нагрузке на сердце и сосуды, она также подрывает иммунитет. Пневмофиброз мог развиться из-за перенесенной ранее пневмонии.

Ранее сообщалось, что врачи выявили у актера Бориса Щербакова редкое заболевание кишечника. За счет этого у него могут возникать внутренние кровотечения и очень тяжелые осложнения, вплоть до некроза тканей. Болезнь выявили только после того, как артиста доставили в больницу в связи с травмой.