Совфед России досрочно прекратил полномочия сенатора от Подмосковья

Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия сенатора — представителя от Правительства Московской области Ольги Забраловой. Решение было принято по письменному заявлению парламентария.

Забралова занимала должность первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Она представляла исполнительный орган государственной власти Московской области с мая 2021 года. До этого она была первым заместителем председателя правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.