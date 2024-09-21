Совладелец Wildberries Бакальчук сообщил, что его отпустили домой

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем телеграм-канале, что он находится дома что с ним «все в порядке».

«Я дома. Я в шоке. Но правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — сказал бизнесмен.

Он также обратился к своей супруге Татьяне и рассказал о произошедшем 18 сентября.

По словам предпринимателя, в тот день он приехал в офис маркетплейса в центре Москвы с мирными намерениями. Он хотел обсудить вопросы, касающиеся выплат сотрудникам и подрядчикам «ВБ-Девелопмент» и аудита так называемого «слияния».

Но после этого, заявил Бакальчук, по нему и его команде стали стрелять неизвестные.

Бизнесмен сообщил, что сожалеет о случившемся у офиса, где в ходе конфликта между его охраной и охраной бизнес-центра погибли два человека.

Ранее сообщалось о том, что Бакальчуку предъявлены обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB.