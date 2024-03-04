Совокупный объем инвестиций резидентов ОЭЗ Подмосковья составил почти 150 миллиардов рублей

Общий объем инвестиций резидентов особых экономических зон Подмосковья достиг 148,2 миллиарда рублей, в ОЭЗ региона на данный момент работают более 200 компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Все они пользуются налоговыми льготами, что позволяет компаниям экономить существенные средства, направляя их на свое развитие и реализацию инвестиционных проектов. Это в свою очередь способствует росту инвестиционной активности в регионе», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, новые резиденты ОЭЗ инвестируют в проекты по запуску своих производств порядка 34,6 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в регионе действуют пять ОЭЗ — «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха». Жители Подмосковья могут подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ здесь.

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