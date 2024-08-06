Современная поликлиника будет построена в рамках реализации проекта ЖК «Новая Алексеевская роща»

ГК «Гранель» получила разрешение на строительство новой поликлиники, рассчитанной на четыреста посещений в смену, на территории жилого комплекса ЖК «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что площадь четырехэтажного здания поликлиники составит чуть более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Квалифицированную медицинскую помощь пациентам окажут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие.

Так, на первом этаже разместятся вестибюль с гардеробом, регистратура, зона ожидания, блоки первичного приема и лучевой диагностики, а также буфет, аптека. На втором этаже предусмотрены кабинеты врачей общей практики с манипуляционными, терапевтическое отделение, служебно-бытовые помещения.

На третьем этаже — хирургическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, профилактики, блок лабораторий и служебно-бытовых помещений. На четвертом этаже расположатся стоматологическое отделение, кабинеты специалистов оказания медицинской помощи на дому, администрация и служебно-бытовые помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского госпиталя в подмосковном Красногорске вышло на финишную прямую.