Современная Россия в пустыне искушений: публицисты сравнивают историю страны с испытаниями Христа

В публицистическом материале дзен-канала «Святые места» современная история России представлена через призму вечной борьбы духа с материей. Авторы проводят параллель между сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне, где его искушал дьявол, и испытаниями, через которые, по их мнению, прошла страна за последние четыре десятилетия.

Первому искушению — голодом и жаждой — в статье соответствует эпоха тотального дефицита 1980-90-х годов. В те годы, как напоминают авторы, базовые продукты, включая хлеб и мясо, порой распределялись по талонам. В обществе тогда укрепилась мысль, что «главное — удовлетворить насущные, материальные потребности, после чего можно будет и о душе подумать».

Вторым испытанием, сравнимым с библейским искушением гордыней и верой в чудо, стал, согласно тексту, всплеск мистицизма начала 1990-х. Центральное телевидение удивляло зрителей демонстрациями экстрасенсорных способностей и транслировало проповеди зарубежных священников, создавая атмосферу ожидания чудесного разрешения всех проблем.

Апофеозом пути, по версии канала, стало третье искушение — сребролюбием. С началом рыночных реформ и приватизации, пишут авторы, «под маской приватизации была приватизирована, прихватизирована, расхищена вся страна. Все разворовано было».

В материале звучит предостережение о необходимости духовного перерождения.

«Если мы не покаемся, не изменим своё отношение к Богу, к вере, к церкви, то и Руси не будет», — цитирует канал пророчество. — «Есть пророчество о том, что коммунисты снова придут к власти и начнут гонения», — заключили авторы.

