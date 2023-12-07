Современную школу на 1,1 тысячи мест в подмосковном селе Лайково построят в 2025 году

Мособлархитектура одобрила облик здания будущей школы на 1,1 тысячи мест в селе Лайково под Одинцово.

Новое современное образовательное учреждение рассчитано на размещение сорока четырех классов, рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Общая площадь здания составит более тринадцать тысяч квадратных метров. <…> Завершить строительство школы планируется в 2025 году», — уточнил министр.

Школа будет четырехэтажной. Помимо учебных классов там разместят два спортзала, мастерские, информационно-библиотечный центр, двухуровневый актовый зал с амфитеатром на 400 мест, пищеблок, медкабинет и помещения со спальными зонами для групп продленного дня. Центральной частью образовательного учреждения станет внутренний дворик, который учащиеся смогут использовать как рекреационное пространство.

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