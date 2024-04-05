Современную школу в ЖК «Одинцово-1» планируют открыть к началу нового учебного года

Новую школу, рассчитанную на 1160 учеников, в жилом комплексе «Одинцово-1» одноименного городского округа планируют открыть к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что на данный момент на строительной площадке ведутся работы по фасадам здания, внутренним инженерным системам, отделке помещений, комплектации технологическим оборудованием.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подарки, которые подмосковные школьники, их родителя и учителя сделали в рамках акции «Неделя добрых дел», уже доставили на Донбасс.