Современный многоуровневый паркинг запланирован к реализации в подмосковных Химках

Паркинг с узором на фасадах, рассчитанный почти на пятьсот машино-мест, построят в деревне Юрлово в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ожидается, что площадь девятиэтажной автостоянки составит почти тринадцать тысяч квадратных метров. Начало строительства запланировано на третий квартал следующего года. Архитектурный облик паркинга выражен абстрактным узором на фасадах из металлоконструкций. Объемный и пластичный рисунок напоминает птичье гнездо, так как состоит из множества хаотично пересекающихся линий — нерегулярной сетки из синих стальных ламелей.

Основу цветовой палитры составляют холодные тона: глухие участки первого этажа облицуют керамической плиткой серого цвета, стены на всех последующих уровнях — штукатуркой того же оттенка. Входы для посетителей выделены ярко-желтыми порталами, которые одновременно выполнят роль навигации и помогут сориентироваться водителям и пешеходам на территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках открытия Съезда детских врачей Подмосковья отметил важность работы фонда «Круг добра».