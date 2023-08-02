Современный рентген-аппарат появился в поликлинике Шатурской больницы

В Шатурской областной больнице заработал цифровой рентген-аппарат, который установили в поликлинике на улице Интернациональной, сообщили в областном Минздраве. Современное оборудование заменит устаревшую аналоговую технику, на его установку и ремонт кабинета направили более 18 миллионов рублей.

«Для качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Установленный в поликлинике рентген-аппарат — отечественного производства. С его помощью исследования будут проводить как детям, так и взрослым. И.о. заведующего рентгенологическим отделением больницы Михаил Шмелев уточнил, что качественные изображения теперь смогут получать быстрее и при более низкой лучевой нагрузке на пациента.

Отметим, что технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.