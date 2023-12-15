Современный рентген-аппарат установили в Рошальском подразделении Шатурской больницы

В Рошальском подразделении Шатурской больницы ввели в работу новый цифровой рентгеновский аппарат, который установили в стационарном отделении взамен устаревшего аналогового. Об этом сообщили в областном Минздраве.

На установку техники и ремонт кабинета направили бюджет в размере около 20 миллионов рублей.

«Мы продолжаем трехлетнюю программу по замене тяжелого аналогового оборудования на современное цифровое. Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой, это необходимо для выполнения качественных исследований», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Новая техника помогает получить изображения лучшего качества при более низкой лучевой нагрузке. Исследования на нем будут проводить как взрослому, так и детскому населению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.