Современный рентген-аппарат установили в травмпункте Мытищинской больницы

В травмпункте Мытищинской больницы ввели в работу новый рентген-аппарат, его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Качественная и быстрая диагностика — ключевой фактор успешного лечения. До конца года мы планируем закупить в наши медучреждения 85 новых цифровых рентген-аппаратов. Так, новый рентген-аппарат заработал в травмпункте Мытищинской больницы, на его закупку и ремонт кабинета было направлено порядка 20,3 миллиона рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Рентген-кабинет будет работать круглосуточно, там будут проводить около 80 исследований каждый день. Заведующий травмпунктом Мытищинской больницы Никита Поляков отметил, что с помощью нового оборудования диагностику пациентам можно проводить в более короткие сроки. Исследование будет проводиться бесплатно, по полису ОМС, на него направит врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.