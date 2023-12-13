Современный завод по переработке рыбы появился в Московской области

Цех планируют запустить до конца этого года, в нем будут разводить и выращивать рыбу, а также обеспечивать ее переработку и продажу.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонны сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На предприятии установлено современное отечественное оборудование. Гендиректор компании Сергей Попов отметил, что особенности выращивания рыбы помогут получить хороший прирост массы за сезон и высокое качество продукта. На начальном этапе продукцию будут реализовывать на территории Московской области.

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