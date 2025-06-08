Созданный в Подольске герой Тосик представил Подмосковье на Всероссийском форуме #НАМЕСТАХ.РФ

Руководители территориального общественного самоуправления (ТОС) «Моя улица Климовская» представили на Всероссийском форуме #НАМЕСТАХ.РФ героя Тосика, которого создали в Подольске, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что Тосик — это добрый персонаж, который завоевал любовь зрителей. Председатель ТОС, член Общественной палаты Надежда Бирюкова и заместитель председателя Сергей Кузин презентовали книгу. В мероприятии приняли также участие представители культурного проекта «Тосик». Форум проходил в Воронеже на протяжении двух суток.

По данным администрации, программа была насыщенной и одновременной увлекательной. Для гостей форума устроили три дискуссионных мероприятия, организовали пленарное заседание по вопросам самоуправления. Эксперты обсуждали как местное, так и общественное самоуправление в стране. Мероприятие носило не только теоретический аспект. Специалисты определили лучшие проекты для их реализации с целью повышения качества жизни граждан.

«Культурный проект "Тосик" ТОС «Моя улица Климовская» направлен на возрождение понятий о родственных связях, дружбе, нравственных ценностях. Маскот является символом движения Территориального общественного самоуправления в Российской Федерации. Этот персонаж совершает добрые дела и подает правильный пример подрастающему поколению», — отметили в администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло при поддержке администрации президента РФ. Помощь также организовали в партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Подольске волонтеры-парикмахеры подстригли инвалидов из дома-интерната.