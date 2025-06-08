В Подольске волонтеры-парикмахеры подстригли инвалидов из дома-интерната

В Подольске в преддверии Дня России парикмахеры-волонтеры подстригли и сделали укладки 20 пенсионерам, которые проживают в Климовском доме-интернате, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации назвали цель акции — оказать пожилым людям и инвалидам знак внимания, проявить по отношению к ним заботу. Подобные акции в округе по инициативе парикмахеров проходят каждый месяц. В следующий раз волонтеры захотели навестить военнослужащих РФ, которые проходят лечение в Подольском военном госпитале. Общественники решили также, что к 1 сентября в преддверии нового учебного года приедут в гости к воспитанникам детского дома. Волонтеры понимают, что новая прическа на первый взгляд может казаться мелочью. На самом же деле любое изменение вносит в жизнь новые краски.

В администрации отметили, что 12 июня стало точкой отсчета новейшей истории государства. Праздник особенно важен для граждан страны. В Москве и Подмосковье, как и по всей России, пройдет большое количество интересных мероприятий. Как и где ярко провести выходные в столице и регионе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что дети участников СВО из Подольска нарисовали портреты отцов в рамках акции «Мой папа — Герой!».