«Создаст неудобства»: выяснилось, что помимо запрета выезда за границу побудит призывников отправиться в военкоматы
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Госдума приняла закон о запрете выезда призывников из России со дня появления повестки в реестре. Насколько эффективной будет эта мера, мы решили узнать у эксперта.
Юрист Алла Георгиева считает, что закон поможет ограничить выезд призывников за границу, но вряд ли приведет людей в военкоматы.
«Не думаю, что закон глобально создаст реформу в борьбе с уклонистами, ведь не каждый мужчина призывного возраста готов покинуть страну ради ухода от обязанности нести срочную службу», — поделилась своим мнением Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт считает, что закон, повышающий размер штрафа за неявку в военкомат, будет работать эффективнее.
«Если призывника, который пожелает уйти от ответственности, оштрафуют, да и не один раз, это создаст ему неудобства. Призывники пойдут в военкоматы, чтобы таких неудобств избежать», — пояснила собеседница.
Ранее в Госдуме поддержали идею предоставлять отсрочку от армии некоторым гражданам.