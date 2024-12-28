Создатель группы «Мираж» стал получать угрозы от неизвестных

Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об угрозах, которые получил он и его родные. Кроме того, он считает, что это связано с недавним скандалом из-за «несуществующего» концерта.

Подозрительный концерт, заявленный как выступление группы «Мираж», прошел 25 декабря в Москве. Однако продюсер опроверг, что это организовывалось. В зале не было официальных участников коллектива, он был полупустым. Литягин считает, что кто-то намеренно ввел поклонников в заблуждение, чтобы заработать на чудом труде. Продюсер подчеркнул, что разослал уведомления концертным площадкам и кассам о жуликах, однако после начались странности.

«Как только эти письма дошли до адресатов, в мой адрес и в адрес моей семьи стали поступать угрозы. И это не просто абстрактные «пугалки», а угрозы жизни и здоровью, и это все происходило при свидетелях», — заявил он.

По словам создателя поп-группы, среди организаторов московского концерта якобы есть лицо, осужденное за мошенничество. Он намерен судиться с незнакомцами, рассылающих угрозы, а также обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что концерт группы «Мираж» в Смоленске экстренно прервали из-за пожара.