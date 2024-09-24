Создатель онлайн-библиотеки Flibusta предупредил о закрытии сайта из-за рака мозга

Создатель популярной онлайн-библиотеки Flibusta, которая предоставляет бесплатный доступ к электронным книгам, сообщил, что у него диагностировали рак и он находится в больнице.

Об этом он рассказал на сайте в одной из последних публикаций. В своем обращении основатель Flibusta предупредил, что серверы проработают еще несколько недель.

Сайт функционировал с 2009 года, предоставляя пользователям возможность бесплатно скачивать электронные версии книг на различных языках. Однако в 2016 году Мосгорсуд заблокировал основной сайт библиотеки и ограничил доступ к его двум копиям. В то время аудитория Flibusta.net и без того сократилась с 4 млн до 1 млн пользователей всего за полгода.

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