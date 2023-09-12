«Создавали провокации и вредили нашим кандидатам»: казаки раскрыли, кто срывал референдум в Крыму

Известно, что спецоперацию жители Донбасса ждали давно. Многие завидовали крымчанам, которые в 2014 году провели референдум и вступили в состав России. Походный атаман Терского казачьего войска с позывным Ермак рассказал нашему журналисту, кто мешал проводить голосование в Крыму, и как теперь живут его знакомые на полуострове.

Как говорит Ермак, казачье войско следило за правопорядком на полуострове. Было около 250 человек, и размещались «наблюдатели» в поселке Багерово.

«Мы смотрели, чтобы не было никаких инцидентов и диверсий, потому что местные татары были против референдума. Они пытались создавать провокации и вредить нашим кандидатам, чтобы выборы не состоялись. Мы там пробыли месяца полтора, причем у нас не было зарплат: мы сами поехали туда», — подчеркивает казак.

С главой Ленинского района у Ермака до сих пор теплые отношения: женщина ему благодарна и постоянно приглашает в гости.

«Селились, где придется: в школьном спортзале, у местных. Один мужчина выделил нам целый большой дом. Еду покупали сами, да и местные приносили: раз соседи зарезали ради нас свинью. Мы отказывались: «Вам самим есть нечего». Но они настояли», — признается Ермак корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В это же время в поселке выгорела целая улица, и людей поселили в больнице. Тогда казаки привезли погорельцам все, что было у них из запасов провизии — от тушенки до сладостей.

«В 2014 году в Крыму была полная разруха: в больнице даже капельниц на всех не хватало, дорог не было. А сейчас все отстроено. Да, больница не как в Москве, но в ней все есть, дороги нормальные. Из минусов некоторые местные отмечают только законы РФ: теперь приходится работать честно и обходиться без кумовства», — рассказывает доброволец.

Ранее боец СВО вспомнил свой первый боевой выход.