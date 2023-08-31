Сожгите весь негатив: эзотерик рассказала, как правильно попрощаться с летом, чтобы притянуть удачу

Сегодня мы провожаем лето. Последний день этого сезона всегда ассоциируется с грустью, но на самом деле его можно насытить теплыми и положительными впечатлениями. Об этом рассказала эзотерик и таролог Аделина Панина.

По ее словам, в этот день грустить не стоит, потому что момент перехода от лета к осени всегда наполнен очень высокими вибрациями — можно запрограммировать себя на любовь, деньги и успех.

«Особенно все это усиливает нынешнее мощное полнолуние. Так что, во-первых, нужно пообещать себе не грустить. Провести это время как можно радостнее и активнее», — рассказала Панина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особое внимание, уточнила собеседница, нужно уделить украшениям.

«Наденьте изделия с камнями насыщенных оттенков: гранат, рубин, цитрин, янтарь. Здорово в последний день лета дать своим украшениям зарядиться солнышком, его последними летними лучами. Наши кольца очень классно впитывают эту энергию, и потом, нося кольцо, можно чувствовать наполненность, радость», — отметила Панина.

Также, по ее словам, вместо того, чтобы в последний день лета прощаться с этой прекрасной порой года, лучше расстаться со всем негативным, огорчающим, ограничивающим и тянущим назад.

«Нужно написать на листочке все, что не хочется брать с собой в осень: ошибки, раздражительность, лень, ненавистную работу — все, что угодно. Дальше можно взять свечу солнечного цвета: золотую, красную, оранжевую, и сжечь этот список. При этом следует дать свече догореть до конца, расплавиться полностью, не тушить ее. Это поможет настроить жизнь на нужный лад», — посоветовала эзотерик.

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