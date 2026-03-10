Истории, которые случаются на передовой, порой страшнее любого сценария для триллера. Боец с позывным Лис из Краснодарского края знает об этом не понаслышке: он умудрился выжить там, где выжить невозможно, и очнулся в месте, откуда обычно не возвращаются. В прямом смысле этого слова.

Когда в 2022 году началась частичная мобилизация, Дмитрий (имя изменено по просьбе героя) даже не раздумывал. Обычный парень, работник кондитерской фабрики, муж и отец двоих детей, он твердо решил: его опыт и силы нужны там, на передовой. Семья, хоть и с тревогой, но поддержала. Так на фронте появился позывной Лис — за хитрость и умение находить выход из безвыходных ситуаций.

Свою репутацию Дмитрий подтверждал не раз, но везение когда-нибудь заканчивается. В Запорожской области, в районе села Нестерянка, группе из трех человек — Шмелю, Танцору и самому Лису — поставили задачу: занять позиции в лесополосе и ждать подкрепления. Ночная вылазка сорвалась: противник засек группу, начался ад из минометов и артиллерии. Бойцы разделились, пытаясь найти укрытие.

Первым накрыло Танцора. Над его позицией кружил дрон баба-яга, сбросы пришлись точно в цель. Шмель, не дожидаясь окончания обстрела, пополз к раненому товарищу, перевязал, вколол обезболивающее и двинулся обратно к Лису. До укрытия оставалось всего два метра, когда между ними разорвалась мина. Шмелю перебило стопу, а Лиса осколками изрешетило всю левую часть тела.

Но Дмитрий даже не сразу обратил внимание на свои раны. Сначала наложил жгут Шмелю, потом пополз к Танцору. Оба товарища были живы, и Лис не мог их бросить. Несколько часов, истекая кровью, они удерживали позиции. Приказ есть приказ.

Когда пришла группа эвакуации, Дмитрий уже отключился от потери крови. Очнулся он от холода.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой. Наверное, обмывала: я был весь в грязи и крови», — вспоминает боец.

Он пришел в себя в морге. Женщина, увидев, что «труп» открыл глаза, закричала и бросилась звать врача. А Дмитрий снова потерял сознание.

Следующие четыре дня стали самым страшным испытанием. Он был жив, подключен к аппарату ИВЛ, слышал все, что происходит вокруг, чувствовал, как его возят на каталке, как медсестры обсуждают сохранность мозговой активности. Но не мог ни пошевелиться, ни открыть глаза, ни подать знак. Сознание работало, тело — нет.

«Я никак не мог показать, что я живой», — вспоминает Лис.

Спасение пришло неожиданно. В госпиталь приехал реаниматолог. Когда врач снял с Дмитрия повязку с глаз, тот начал изо всех сил водить зрачками вверх-вниз. Это был единственный сигнал, который он мог подать. Врач понял.

Позже выяснилось, что случилось на самом деле. К моменту эвакуации Шмель погиб, а у самого Дмитрия не прощупывался пульс — видимо, из-за критической потери крови и шока. Эвакуационная группа, посчитав обоих погибшими, отправила тела в морг. Весть о гибели Лиса быстро долетела до родных. Четыре дня жена и дети оплакивали его, готовясь к похоронам. Четыре дня они жили с мыслью, что мужа и отца больше нет. Но он выжил, что стало настоящим чудом.

Едва придя в себя, первым делом Лис попросил телефон, чтобы позвонить жене. Радость встречи невозможно описать словами. Но на этом история не закончилась. Пройдя несколько госпиталей и тяжелое лечение, боец снова вернулся на передовую. За мужество и самоотверженность он награжден медалью Жукова и медалью «За отвагу». Говорит, что не мог поступить иначе — там остались его товарищи.

Ранее сообщалось, что чиновник удочерил девочку от погибшего бойца СВО в обход ее родных.