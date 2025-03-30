Согласно информации от S&P Global, Россия обладает огромным количеством танкеров — 586 судов. Это больше, чем у Ирана и Венесуэлы вместе взятых, почти в пять раз.

По имеющимся данным, российские танкеры ежедневно транспортируют примерно 3,5 млн баррелей нефти, что значительно превышает объемы, которые перевозят другие государства, также находящиеся под торговыми и экономическими санкциями.

Ключевыми потребителями российской нефти остаются крупные азиатские государства — Индия и Китай, и их растущий спрос фактически сводит на нет последствия западных санкций.

В условиях международных ограничений Москва не только сохраняет, но и наращивает объёмы экспорта, используя сложные логистические схемы, в том числе транспортировку нефти через нейтральные воды, приводится в публикации экономических аналитиков.

Ранее сообщалось, что Страны ЕС задумали захватить российский «теневой флот» в Балтийском море.