«Спасала раненых на поле боя»: ветеран из Жуковского рассказала о военном пути

Жительница Жуковского округа, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Мария Анисимовна Сердюк, которой исполнилось 102 года, призналась, что ее военный путь начался в 18 лет. Об этом она рассказала 360.ru.

По ее словам, 22 июня 1941 года она собиралась на свидание в Подольск, однако ее планы нарушило сообщение о начале войны. После этого она записалась в медсестры Красного Креста и была призвана в армию — на фронте девушка спасала раненых на поле боя. Она прошла через Воронеж, Украину, Польшу и Германию, День Победы ей удалось встретить на границе Чехословакии.

После взятия Берлина Сердюк расписалась на стенах рейхстага — символе победы над фашизмом. Теперь она рассказывает о войне представителям молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.