Спасатель Дудаков: ров остановил выбросы мазута на пляжи Краснодарского края

В ходе шторма силой в три балла сооружения, включающие в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, успешно предотвратили попадание мазута на основные пляжи Анапы и Темрюкского района, рассказал в беседе с РИА Новости Станислав Дудаков, начальник аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» в Кореновском.

Напомним, что авария произошла 15 декабря в результате шторма. В море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Эвакуированы 27 членов экипажа, один из них погиб. На данный момент основные очаги загрязнения ликвидированы, новых выбросов мазута не зафиксировано.

В зоне бедствия задействовано свыше 5 тыс. человек, почти 700 единиц техники и 28 судов. Постоянный мониторинг акватории и береговой линии протяженностью более 955 км позволил собрать более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

По словам Дудакова, сегодня защитные сети второго уровня сработали эффективно, приняв на себя основную часть мазута.

«Сейчас легче. На пляж, на основное тело пляжа не закидывает мазут. Мазут остается здесь, вдоль прибрежной линии. Его здесь проще собирать. Мазута выбросило незначительно, но вдоль всего пляжа он есть», — передает краевой оперштаб слова Дудакова.

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