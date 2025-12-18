Спасатель назвал базовое снаряжение для спасения в тайге после гибели Усольцевых

По мнению профессионального спасателя Данилы Кокшарова, семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая в тайге Красноярского края, имела бы значительно больше шансов на спасение, если бы в их рюкзаках находился минимальный набор для выживания. В беседе с журналистами aif.ru эксперт перечислил обязательные предметы, которых, судя по всему, не было у туристов.

Кокшаров подчеркнул, что любой, кто отправляется в лес, даже на один день, должен иметь при себе средства для разведения огня — спички или горелку, а также специальные средства для розжига и готовки пищи. Не менее важными он назвал надежный фонарь и укомплектованную аптечку. Также спасатель предположил, что, хотя нож у мужчины, вероятно, был, его одного оказалось недостаточно.

Отдельно эксперт акцентировал внимание на средствах связи и навигации. Он заявил, что в рюкзаке необходимо иметь телефон с заранее загруженными офлайн-картами и портативный аккумулятор, причем все кабели должны быть герметично упакованы. Для экстренных случаев незаменимым инструментом Кокшаров назвал спутниковый трекер, а также посоветовал не пренебрегать классикой — бумажной картой и компасом.

Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в конце сентября в, как они предполагали, однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае, после чего перестали выходить на связь. Поиски продолжаются. Трагический инцидент вновь заставляет экспертов говорить о базовых правилах безопасности, которые многими туристами до сих пор недооцениваются.

Ранее сообщалось, что у пропавшего в тайге Усольцева нашли сходства с членом группы Дятлова.