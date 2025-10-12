Спасатели ищут новую стратегию для семьи Усольцевых, пропавшей в походе с 5-летней девочкой
«Лиза Алерт»: активная фаза массовых поисков семьи из Красноярска завершена
Волонтерская организация «Лиза Алерт» заявила о приостановке активных поисковых мероприятий в отношении исчезнувшей семьи из Красноярска. Информация об этом была размещена в группе поискового движения в социальной сети.
«С сегодняшнего вечера — вечера 12 октября — активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются. Но сам поиск не остановлен!» — указано в публикации.
Представители «Лиза Алерт» подчеркнули, что дальнейшие усилия будут сосредоточены на целевых операциях, выполняемых квалифицированными специалистами и сотрудниками спасательных служб, имеющими соответствующие удостоверения.
Напомним, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их 5-летняя дочь Арина ушли в туристический поход в район горы Буратинка в конце сентября и до настоящего времени не вернулись.
Ранее сообщалось, что в тайге не нашли костров и следов пропавшей семьи Усольцевых.