Спасатели 3 февраля начнут подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета

Операция по подъему из реки Потомак обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнется в понедельник.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в четверг 30 января.

На борту самолета находились 60 человек, в том числе четверо членов экипажа, на борту вертолета – трое. Выживших после столкновения воздушных суден нет.

Ранее Пентагон назвал женщину-пилота, погибшую в катастрофе над Вашингтоном.