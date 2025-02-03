Спасатели 3 февраля начнут подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета
Обломки потерпевшего крушение в Вашингтоне лайнера поднимут 3 февраля
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Операция по подъему из реки Потомак обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнется в понедельник.
Предварительно на место авиакатастрофы доставят спасательное оборудование.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.
Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в четверг 30 января.
На борту самолета находились 60 человек, в том числе четверо членов экипажа, на борту вертолета – трое. Выживших после столкновения воздушных суден нет.
Ранее Пентагон назвал женщину-пилота, погибшую в катастрофе над Вашингтоном.