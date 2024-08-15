Спасатели нашли тело последнего из пропавших в Югре семи человек

В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Ханты-Мансийском округе спасатели обнаружили в воде тело четырехлетнего ребенка, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела еще шестерых членов семьи, включая трех несовершеннолетних.

8 августа на связь перестала выходить семья из семи человек, следовавшая на моторной лодке из стойбища.

По факту исчезновения и гибели людей Сургутский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Расследуются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске рабочие спасли малыша, который мог выпасть из окна восьмого этажа.