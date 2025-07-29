Спасатели помогут забрать вещи жителям взорвавшегося дома в Саратове

Власти Саратовской области сообщили РИА Новости о том, что жильцам четвертого подъезда многоэтажки, где взрыв газа унес жизни семи человек, дали разрешение на посещение квартир для получения личных вещей и документов.

Согласно информации от МЧС России, 25 июля в Саратове, на улице Блинова, 2, произошел взрыв газа, который привел к обрушению угловой (пятой) части десятиэтажного дома с седьмого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали семь человек, в том числе один ребенок. Более пятнадцати человек обратились за медицинской помощью.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, ведутся работы по разбору завалов. По данным МЧС, с 26 июля жители первого, второго и третьего подъездов получили возможность вернуться в свои квартиры. В соседнем доме, расположенном по адресу Блинова, 4, взрывной волной были повреждены окна на лоджиях с четвертого по восьмой этаж, а также фасад на уровне четвертого этажа.

Представитель властей сообщил, что доступ в четвертый подъезд разрешен только в сопровождении сотрудников спасательных служб и полиции для обеспечения безопасности жильцов при получении документов и личных вещей. Он подчеркнул, что пятый подъезд полностью разрушен и доступ в него невозможен. После трагедии специалисты проводят обследование многоквартирного дома в Саратове.

Ранее сообщалось, что в Астрахани обрушился подъезд жилого дома на улице Ляхова.